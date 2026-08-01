Agotadas en media hora las plazas para las Catas con Historia

La Diputación agotó ayer en media hora las 45 plazas —15 para cada jornada— para participar en las Catas con Historia, que se celebrarán los días 6, 12 y 20 de agosto en el castillo de Soutomaior con vinos de la D.O. Rías Baixas. La actividades estarán a cargo del sumiller Jacobo Rivas, que firma la selección completa de los vinos de cada una de las propuestas.