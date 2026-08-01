Agotadas en media hora las plazas para las Catas con Historia
Se celebrarán los días 6, 12 y 20 de agosto en el castillo de Soutomaior
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La Diputación agotó ayer en media hora las 45 plazas —15 para cada jornada— para participar en las Catas con Historia, que se celebrarán los días 6, 12 y 20 de agosto en el castillo de Soutomaior con vinos de la D.O. Rías Baixas. La actividades estarán a cargo del sumiller Jacobo Rivas, que firma la selección completa de los vinos de cada una de las propuestas.
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