Los taxistas de Redondela igualan las tarifas del sábado a la de los festivos

El gobierno local aprobó en el último pleno con los votos a favor del PSOE, AER y PP la subida de la tarifa de los taxis igualando los sábados a los días festivos. El BNG decidió no apoyar esta medida al entender que supone «un aumento de arredor dun euro en cada desprazamento para os usuarios», según justifica el portavoz Xoán Carlos González.

El edil nacionalista explica que la nueva tarifa «vai en contra da economía de moitos veciños, especialmente dos residentes nas parroquias. As mañás dos sábados trátanse dunhas horas de moita actividade na que numerosas persoas, sobretodo maiores, precisan desprazarse cara aos centros urbanos de Redondela e Chapela para realizar as súas compras, ir ao médico ou facer xestións habituais», indica.

González señala que en un municipio como Redondela con problemas serios de movilidad por falta de transporte urbano, «o Concello debe dar facilidades para que os veciños podan moverse, non subir prezos e por máis atrancos á mobilidade».

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El edil comprende los derechos de los taxistas, que están sufriendo el impacto de la subida de los carburantes, pero considera que «este sobrecoste non debe recar sobre a veciñanza das parroquias que depende deste medio de transporte».