Redondela propone 16 rutas ambientales y culturales en agosto

Redondela ofrecerá durante el mes de agosto una nueva propuesta de sus Roteiros Ambientais e Culturais con 16 itinerarios y propuestas para el público familiar.

La programación arranca este sábado 1, con un paseo nocturno (21.00 h.) por el río Maceiras y el domingo 2, a las 10.00, con una ruta ambiental por la zona intermareal de Cesantes.

El martes 4, a las 19.00, habrá una visita guiada al cementerio de Os Eidos.

El día 9 habrá dos propuestas: una ruta de senderismo por Ventosela, a las 9.30, y una ruta ambiental denominada «Usos das plantas da vila», a las 19.00 h.

El día 11, a las 19.00, será la visita guiada «As mulleres da vila: da historia á memoria».

El día 18, a las 19.00, se repetirá el recorrido guiado por el cementerio de Os Eidos.

El día 21,a las 11.00 h, programan una salida en kayak por la zona de A Portela.

El día 21, a las 20.00, saldrá un paseo nocturno denominado «Observación xeográfica, histórica e natural da Ría de Vigo» en el mirador de Outeiro Grande.

El día 23, a las 10.00, una ruta de senderismo por Saxamonde y Vilar de Infesta.

El día 25, a las 19.00, «As mulleres da vila: da historia á memoria» y a la misma hora «Orientaventura Cultural de Vilar de Infesta» para niños de 10 a 15 años.

El día 29, a las 9.00, una ruta ambiental por el río Pexegueiro y por la tarde, a las 16.30 y 18.00, visitas teatralizadas en Meirande.

Por último, el día 30 a las 10.00 saldrá una ruta de senderismo por el litoral de Soutoxuste y a las 10.30 un recorrido en kayak por la Ensenada de San Simón.

Todas las actividades son gratuitas excepto las salidas en kayak, que tienen un coste de 20 euros. Las plazas son limitadas y pueden reservarse en la oficina de Turismo (tf. 986401713) o por email turismo@redondela.gal.

La concejala de Cultura e Turismo, Rita Pérez, subrayó el componente pedagógico y de identidad de estas propuestas: «Queremos que a veciñanza e os visitantes se convertan en dinamizadores do noso propio relato histórico. Coa Orientaventura e os novos paseos urbanos abrimos o abano para que a mocidade e as familias descubran o noso patrimonio cultural, que está vivo e accesible para todos».

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Por su parte, el edil de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, puso de relieve el valor ecológico del programa: «Os trazados por Ventosela ou Saxamonde demostran o noso compromiso coa divulgación ambiental e a posta en valor do noso interior. Deseñamos estes dezaseis roteiros para gozar da nosa enorme biodiversidade sen deixar pegada, promovendo un turismo sostible que coida os nosos ríos, montes e o litoral».