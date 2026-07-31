El Festival de Artistas de Rúa ofrece una tarde llena de espectáculos en el centro de Redondela

La magia y las artes escénicas de vanguardia serán los protagonistas en la tarde-noche de hoy viernes con la XXVII edición del Festival Artistas de Rúa de Redondela, que se celebrará en distintos espacios del centro de la villa.

Este evento, una de las citas culturales más importantes de la temporada estival, dará un salto cualitativo este año en talento artístico. Así, las calles y plazas de la localidad se transformarán para acoger una cuidada selección de espectáculos gratuitos de gran formato, que compartirán protagonismo con la iniciativa de dinamización «Aloha! Shopping Night» del comercio local.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y permitir disfrutar de los espectáculos con comodidad el centro urbano se cerrará al tráfico de vehículos durante toda la tarde, a partir de las 18.00 horas.

El programa arranca a las 18.30 horas en la Alameda con «O xogar de Breogán», de Bico de Toupa, una instalación interactiva centrada en juegos de madera de temática castreña que no dejará a nadie indiferente.

A las 19.15 horas, la compañía redondelana Tanxarina representará la obra «Titiricircus» en la rúa Salgueiral. Se trata de una obra clásica en la que hacen homenaje al mundo del circo.

Los actos continúan a las 20.15 horas con «O Minúsculo», una marioneta gigante de cinco metros de altura que recorrerá el centro urbano con un pasacalles que saldrá desde la praza de Ponteareas.

Ensayo de la compañía Pablo Méndez Performance. / GUSTAVO SANTOS

A las 21.30 horas empezará el espectáculo «Quimera», de Pablo Méndez Performances en la Praza do Concello. Se trata de un show de gran formato que combina acrobacias, lenguaje visual e ilusión, sorprendiendo al espectador con puestas en escena de alto impacto.

A las 22.30 horas actuará Lgido, artista urbano en A Xunqueira. Se trata de un concierto de una de las promesas de la escena urbana gallega con su fusión de trap y reguetón.

Noticias relacionadas

Por último, a las 23.30 horas, el Mago Orbit pondrá el broche en la Praza de la Casa da Torre con su espectáculo de escapismo e ilusión cargado de efectos visuales, diseño de luces y momentos de gran tensión.