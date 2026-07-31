El comercio de Redondela celebra el Shopping Night para impulsar las ventas

Los comerciantes de Redondela llenarán de ambiente y color sus escaparates durante la jornada de hoy con motivo del Aloha Shopping Night, una de las acciones de dinamización comercial más destacadas del verano en la localidad. Casi medio centenar de establecimientos participan en esta iniciativa que retrasarán su hora de cierre hasta la medianoche, con una decoración específica con elementos tropicales y una temática inspirada en la cultura Aloha, símbolo de bienvenida, hospitalidad y proximidad con la clientela.

La temática Aloha estará presente en toda la villa a través de la decoración de escaparates, fachadas ambientadas, iluminación especial, música y tiendas efímeras (pop-up stores) que transformarán el recorrido comercial en un escenario vibrante y lleno de actividad. La iniciativa, impulsada desde la Asociación de Empresarios, busca reforzar la identidad del comercio de proximidad y ofrecer una experiencia de compra diferente, visual y participativa.

El Shopping Night confluirá además con el Festival de Artistas de Rúa, organizado por el Concello de Redondela, que permitirá sumar espectáculos, música en vivo y propuestas culturales para todos los públicos. La programación incluye actividades infantiles, acciones para los jóvenes e iniciativas orientadas al público adulto, consolidando la cita como un evento familiar y de referencia en Galicia.

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Durante la noche, los comercios ofrecerán descuentos exclusivos, promociones especiales y avances de temporada, junto con el Pasaporte Aloha, que permitirá a la clientela sellar sus tickets y ganar a vales de compra. También se distribuirán bolsas reutilizables.