Economía
El comercio de Redondela celebra el Shopping Night para impulsar las ventas
Medio centenar de establecimientos retrasan hoy el cierre hasta la medianoche en una jornada que coincide con el Festival de Artistas de Rúa
Los comerciantes de Redondela llenarán de ambiente y color sus escaparates durante la jornada de hoy con motivo del Aloha Shopping Night, una de las acciones de dinamización comercial más destacadas del verano en la localidad. Casi medio centenar de establecimientos participan en esta iniciativa que retrasarán su hora de cierre hasta la medianoche, con una decoración específica con elementos tropicales y una temática inspirada en la cultura Aloha, símbolo de bienvenida, hospitalidad y proximidad con la clientela.
La temática Aloha estará presente en toda la villa a través de la decoración de escaparates, fachadas ambientadas, iluminación especial, música y tiendas efímeras (pop-up stores) que transformarán el recorrido comercial en un escenario vibrante y lleno de actividad. La iniciativa, impulsada desde la Asociación de Empresarios, busca reforzar la identidad del comercio de proximidad y ofrecer una experiencia de compra diferente, visual y participativa.
El Shopping Night confluirá además con el Festival de Artistas de Rúa, organizado por el Concello de Redondela, que permitirá sumar espectáculos, música en vivo y propuestas culturales para todos los públicos. La programación incluye actividades infantiles, acciones para los jóvenes e iniciativas orientadas al público adulto, consolidando la cita como un evento familiar y de referencia en Galicia.
Durante la noche, los comercios ofrecerán descuentos exclusivos, promociones especiales y avances de temporada, junto con el Pasaporte Aloha, que permitirá a la clientela sellar sus tickets y ganar a vales de compra. También se distribuirán bolsas reutilizables.
El Festival de Artistas de Rúa ofrece una tarde de espectáculos
Otro de los alicientes de la jornada será el Festival de Artistas de Rúa, por lo que el centro urbano se cerrará durante toda la tarde al tráfico de vehículos.
El programa arranca a las 18.30 horas en la Alameda con «O xogar de Breogán», de Bico de Toupa, una instalación interactiva centrada en juegos de madera de temática castreña que no dejará a nadie indiferente.
A las 19.15 horas, la compañía redondelana Tanxarina representará la obra «Titiricircus» en la rúa Salgueiral. Se trata de una obra clásica en la que hacen homenaje al mundo del circo.
Los actos continúan a las 20.15 horas con «O Minúsculo», una marioneta gigante de cinco metros de altura que recorrerá el centro urbano con un pasacalles que saldrá desde la praza de Ponteareas.
A las 21.30 horas empezará el espectáculo «Quimera», de Pablo Méndez Performances en la Praza do Concello. Se trata de un show de gran formato que combina acrobacias, lenguaje visual e ilusión, sorprendiendo al espectador con puestas en escena de alto impacto.
A las 22.30 horas actuará Lgido, artista urbano en A Xunqueira. Se trata de un concierto de una de las promesas de la escena urbana gallega con su fusión de trap y reguetón.
Por último, a las 23.30 horas, el Mago Orbit pondrá el broche en la Praza de la Casa da Torre con su espectáculo de escapismo e ilusión cargado de efectos visuales, diseño de luces y momentos de gran tensión.
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