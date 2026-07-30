Música para amenizar a los mayores en Arcade

Los beneficios de la música para las personas mayores son muy variados ya que, según los expertos, estimula componentes cognitivos, emocionales y comunicacionales. Con este objetivo, además de salir de la rutina diaria, el centro de día Boas Apertas de Arcade ofreció un concierto a sus usuarios de la histórica Banda Artística de Arcade. Una treintena de músicos de distintas edades, dirigidos por Nicolás Leiro, animó la tarde con un recital privado de coplas y pasodobles como «Xabia» o «Martiñika» que a más de uno les trajo recuerdos de las noches de verbenas de tiempos pasados.

«Siempre me gustó la música de bandas y que vengan a darnos un concierto en directo ha sido un gran acierto. Estas actividades nos ayuda a disfrutar de una tarde diferente y pasar buenos momentos con los compañeros, indica Faustino Lago, que pese a residir en Arcade recalca con orgullo que es de Chapela.

Otra de las usuarias del centro, Lola Estévez, disfrutó más que nadie del recital, puesto de dos de sus sobrinas forman parte de la Banda Artística. «Ya las vi tocando muchas veces pero me hacía mucha ilusión que vinieran aquí a actuar, donde paso las tardes. Nos han hecho pasar de una tarde muy agradable, dándonos fuerzas y animándonos, porque la música es alegría, que siempre hace mucha falta», comenta.

Noticias relacionadas

Los usuarios del centro disfrutan del concierto. / JOSÉ LORES

El centro de día Boas Apertas, ubicado en plena Alameda de Talo Río de Arcade, cuenta con 42 usuarios que se reparten entre los turnos de mañana y tarde, aunque para el concierto solo estuvieron presentes 24 por las limitaciones de aforo de la sala. Su directora, Berta Lorenzo, explica que realizan este tipo de actividades con cierta frecuencia ya que resultan muy positivas para los usuarios. «Tratamos de ser muy activos porque lo agradecen mucho [las personas mayores], ya que les hace salir de la rutina. La semana pasada hicimos dos excursiones, el mes pasado fuimos a la isla de San Simón, que muchos no la conocían y fue una experiencia muy positiva», apunta.