Cultura
El festival Berete Rock ofrece este sábado cuatro conciertos en el paseo marítimo de Chapela
Actuarán Zálomon Grass, Ciclonautas, The Eskarallas y Fuss
Comienzan a las 21.00 horas y la entrada es gratuita
El paseo marítimo de Chapela será este sábado, día 1 de agosto, el escenario del festival Berete Rock, una de las citas más esperadas de la programación musical en la comarca con el aliciente de la entrada gratuita.
Los conciertos arrancarán a partir de las 21.00 horas con un cartel formado por cuatro bandas con el rock como denominador común. Así, sobre el escenario pasarán Zálomon Grass, con su potente rock de raíces y psicodelia; Ciclonautas, una reconocida banda de rock urbano que promete hacer vibrar el paseo; The Eskarallas, con un punk-rock enérgico, irreverente y directo, y Fuss, la banda local que descargará sus potentes temas para el disfrute de los espectadores.
La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, señaló que se trata de una cita «máis que consolidada» y destacó el trabajo de la Asociación Berete Rock para mantener su esencia de festival gratuito. «Nun momento no que os grandes festivais teñen prezos prohibitivos, en Redondela e Chapela apostamos por unha cultura accesible e de calidade para todo o mundo», recalcó la regidora.
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