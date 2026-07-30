El castillo de Soutomaior acoge en agosto tres jornadas de catas de vinos
Estarán impartidas por el sumiller Jacobo Rivas y las plazas se limitan a 15 personas por sesión
El castillo de Soutomaior será escenario en agosto del programa Catas con Historia, tres jornadas para acercarse a los vinos de la D.O. Rías Baixas. Las actividades se celebrarán los días 6, 12 y 20 de agosto a las 19.30 horas a cargo del sumiller Jacobo Rivas, que firma la selección completa de los vinos de cada una de las citas. El número de plazas está limitado a 15 personas por cada sesión y la reserva se puede realizar a partir de mañana viernes a las 10.00 horas en la web www.castelodesoutomaior.com.
La iniciativa arranca el día 6 con la propuesta «Rías Baixas de norte a sur», una cata horizontal que recorre las cinco subzonas de la D.O. Rías Baixas (Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Ribeira do Ulla y Soutomaior) para mostrar como el suelo y la proximidad al mar transforman el albariño de otras variedades autóctonas. La cata contará con maridaje de producto local de temporada.
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