Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financión del Estado en GaliciaEdificio Pisos CompartidosArranca la Navidad en VigoParricidio en AguiñoGaseros RusosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

El castillo de Soutomaior acoge en agosto tres jornadas de catas de vinos

Estarán impartidas por el sumiller Jacobo Rivas y las plazas se limitan a 15 personas por sesión

Vista del castillo de Soutomaior.

Vista del castillo de Soutomaior. / ANTONIO PINACHO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

El castillo de Soutomaior será escenario en agosto del programa Catas con Historia, tres jornadas para acercarse a los vinos de la D.O. Rías Baixas. Las actividades se celebrarán los días 6, 12 y 20 de agosto a las 19.30 horas a cargo del sumiller Jacobo Rivas, que firma la selección completa de los vinos de cada una de las citas. El número de plazas está limitado a 15 personas por cada sesión y la reserva se puede realizar a partir de mañana viernes a las 10.00 horas en la web www.castelodesoutomaior.com.

La iniciativa arranca el día 6 con la propuesta «Rías Baixas de norte a sur», una cata horizontal que recorre las cinco subzonas de la D.O. Rías Baixas (Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Ribeira do Ulla y Soutomaior) para mostrar como el suelo y la proximidad al mar transforman el albariño de otras variedades autóctonas. La cata contará con maridaje de producto local de temporada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents