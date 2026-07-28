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Últimos días para reservar para el Xantar Popular de Soutomaior

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

El gobierno local de Soutomaior hace un llamamiento a los vecinos para participar en el Xantar Popular que celebrará el 2 de agosto, en la carballeira del entorno de la Igrexa de San Salvador, una de las actividades centrales de la Semana Grande pensada para reforzar la convivencia en el Concello. El último día para reservar es mañana miércoles, y el precio es de 20 euros.

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