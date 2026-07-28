Soutomaior, Vilaboa y Pontevedra logran un acuerdo con Augas de Galicia para la nueva EDAR de Arcade

Los municipios de Pontevedra, Vilaboa y Soutomaior anunciaron esta mañana un acuerdo con Augas de Galicia para poner en marcha la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arcade, una infraestructura considerada estratégica para mejorar el saneamiento del fondo de la ría de Vigo y de la ensenada de San Simón.

Los tres concellos tienen ya los convenios firmados, quedando únicamente pendientes los últimos trámites administrativos para formalizar definitivamente el acuerdo e iniciar el desarrollo de «un proxecto chamado a transformar o sistema de depuración da comarca», señaló ayer el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, acompañado por la teniente de alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde, y el regidor local de Vilaboa, César Poza.

La nueva EDAR supondrá una inversión de entre 16 y 17 millones de euros, financiados mayoritariamente con fondos europeos, con la colaboración de Augas de Galicia y de las tres administraciones locales. En el caso de Soutomaior, las arcas municipales asumirán 1,7 millones, además de la adquisición de los terrenos necesarios para la infraestrutura.

Durante la comparecencia, el alcalde de Soutomaior destacó que este acuerdo permite desbloquear un proyecto histórico que llevaba años sin avances y que resulta fundamental tanto para la protección ambiental como para el desarrollo económico de la zona. «Atopámonos cun proxecto que levaba anos sen executarse e sen os deberes feitos. Desde o primeiro momento traballamos da man dos concellos de Vilaboa e Pontevedra e con Augas de Galicia para desatascar unha actuación imprescindible para o futuro da nosa ría», señaló Lourenzo.

El regidor explicó que la actual depuradora cuenta con un sistema «completamente obsoleto», sin tratamiento secundario, que provoca vertidos en un espacio de alto valor ambiental como es la Ensenada de San Simón, integrada en la Rede Natura. La nueva infraestructura incorporará la mejor tecnología disponible, incluyendo un tanque de tormentas que evitará los alivios directos a la ría durante episodios de fuertes lluvias, mejorando de forma sustancial la calidad de las aguas.

Además, la construcción de la nueva EDAR permitirá liberar el espacio que ocupa la instalación actual, favoreciendo la recuperación de un enclave privilegiado de la fachada marítima de Arcade y reduciendo el impacto paisajístico de esta infraestructura.

Por su parte, tanto el Concello de Pontevedra como el de Vilaboa destacaron la importancia de la colaboración institucional para sacar adelante un proyecto que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, contribuirá a la recuperación ambiental de la ría y reforzará la actividad económica vinculada al mar, especialmente la pesca y el marisqueo.

Los tres responsables municipales coincidieron también en reclamar la incorporación de la Diputación de Pontevedra a la financiación de esta actuación, al tratarse de una infraestructura de carácter supramunicipal y estratégico para toda la provincia.

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Según las previsiones actuales, la nueva depuradora podrá estar rematada a lo largo del período de ejecución previsto en el Plan Hidrológico, alrededor del año 2029, convirtiéndose en una de las actuaciones ambientales más relevantes para el futuro de la Ría de Vigo.