El PP de Redondela lamenta el rechazo de su propuesta para un gran espacio cultural

El PP de Redondela acusó a PSOE, BNG y AER de posicionarse «contra os intereses dos redondeláns» por rechazar, en un pleno extraordinario, sus propuestas para la construcción de un gran espacio cultural con auditorio y otras instalaciones, la implantación de un servicio de emergencias obligatorio por ley y dictaminado por la justicia y la mejora integral de la carretera N-552 en Chapela.

Los populares consideran estas mociones «de necesidade e de máximo interese xeral que apoian a inmensa maioría dos veciños» y aseguran que el rechazo de los grupos de izquierda se debe «á súa política sectaria de rexeitamento a todas as propostas construtivas do PP» y, principalmente, «á súa absoluta incapacidad de xestión para sacalos adiante».

En el caso del gran espacio cultural, el PP defendió la paralización de la construcción del museo dedicado a Ángel Barros impulsado por el goberno de Digna Rivas para "non cercenar toda a superficie pública da Marisma e edificar nesa contorna un gran complexo sociocultural cun auditorio modular de grandes dimensións, un espazo museístico, conservatorio, biblioteca, Casa da Xuventude e locais para asociacións". Pero su propuesta se encontró de fronte “coa cativez de miras e a política do pequeno” de los tres grupos municipales de la izquierda.

“Excúsanse en que o noso proxecto é irreal, pero a realidade é que todos os grandes concellos da provincia contan con estas instalacións e Redondela é o único que non, así que se non se ven capaces de dotar aos veciños destes servizos o mellor que poden facer é admitilo e irse para casa”, manifestó el portavoz municipal del PP, Javier Bas.

Asimismo, el edil popular calificó de “lamentable e irresponsable” que rechazaran la constitución de un Servizo Municipal de Extinción e Prevención de Incendios pese a lo que dictaminó la sentencia 138/2023 del Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo y refrendado por la 37/2025 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Esíxeo a lei, confirmouno a Xustiza e poñemos en risco á xente cada vez que hai un lume e teñen que vir operativos desde outros concellos, polo que non sei a que están agardando”, recalcó Bas.

Mejora de la N-552 en Chapela

Finalmente, el tercer rechazo de los socialistas, nacionalistas y del edil de AER fue el referido al envío de una solicitud al Ministerio de Transportes para que cumpla de inmediato con los compromisos adquiridos con la plataforma de afectados por la ampliación de la AP-9 en Chapela, que lideró esta cuestión. Estos pasan por la ejecución del proyecto de reordenación de accesos, mejora de la seguridad vial y adecuación de la N-552 entre el Alto da Encarnación y el límite con el Concello de Vigo. “Debe ser que como se trata de Chapela o goberno pasa de todo e máis cando tería que molestar aos seus compañeiros de Madrid por non cumprir co acordado”, indicó el concejal popular Miguel Álvarez.

Noticias relacionadas

“PSOE, BNG e AER sempre se unen para tumbar os grandes proxectos que precisa Redondela como cuarto concello da provincia e para non seguir quedando atrás, pero quedan 303 días para que estas decisións non dependan deste pésimo goberno e queden en mans dos redondeláns”, concluyó Javier Bas.