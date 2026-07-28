A Laxe organiza un curso de autoprotección frente a los incendios forestales

La Asociación de Veciños O Cruceiro de A Laxe, en Fornelos, organiza un curso teórico y práctico de autoprotección frente a los incendios forestales que se celebrará en dos jornadas de tarde los días 20 y 21 de agosto. La actividad estará impartida por el agente forestal Iván Pérez Berjano y cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.

Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 677 526445 y las plazas son limitadas. Es gratuito para los socios de la asociación, mientras que el resto de personas tendrán que pagar 10 euros.

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Por otra parte, el colectivo vecinal de A Laxe también trabaja para el mes de septiembre en más actividades, como un curso de plantas medicinales con la colaboración de Diputación de Pontevedra y también retomará el curso de lana creativa. Además organizará una charla sobre el origen de Colón de la mano de la Asociación Cristóbal Colón Gallego.