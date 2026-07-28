El ecoparque empresarial de Soutomaior da un paso definitivo

La aprobación inicial del Ecoparque Empresarial de A Montesiña, en Soutomaior, supone un avance decisivo para hacer realidad una infraestructura llamada a transformar el futuro económico del municipio y convertirse en uno de los principales motores de creación de empleo y riqueza de la comarca.

El proyecto del polígono industrial, redactado por el estudio Óptima S.L. —dirigido por el arquitecto y urbanista Xabier Rivas—, prevé la creación de un espacio empresarial moderno, sostenible y plenamente integrado en el paisaje, en el que podrán implantarse más de 60 pequeñas y medianas empresas, dando respuesta a una demanda histórica del tejido empresarial local y del entorno.

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La actuación contempla parcelas destinadas a la construcción de naves de dimensión media, pensadas principalmente para PEMES del sector industrial, comercial y de servicios, que estarán rodeadas de una amplia red de zonas verdes, espacios públicos e itinerarios peatonales que refuerzan su carácter de ecoparque y su integración en el territorio. El diseño favorece el desarrollo económico del municipio sin provocar un incremento significativo del tráfico pesado para garantizar la calidad de vida de los vecinos de la zona.