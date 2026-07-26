Redondela supera su plan de ajuste en solo un año

El Concello de Redondela ha superado el plan de ajuste municipal y ha liquidado de forma anticipada la deuda de 746.462 euros contraída en noviembre de 2024 con el Estado, una operación que permitirá ahorrar 156.710 euros en intereses y situar las cuentas municipales en deuda cero. El préstamo había sido formalizado a un tipo de interés del 2,737% y con un plazo de amortización de 15 años.

El gobierno local destaca que la cancelación anticipada ha sido posible gracias a la situación financiera del Concello y supone recuperar plena autonomía económica para afrontar nuevas inversiones. La alcaldesa, Digna Rivas, considera que la operación demuestra la solvencia municipal. «No solo salimos del plan de ajuste antes de lo previsto, sino que demostramos la excelente salud financiera del Concello», señaló.

Rivas incidió además en que adelantar el pago tiene una repercusión directa en las cuentas públicas, al evitar el desembolso de más de 156.000 euros en intereses durante los próximos años. «Hemos pagado en apenas un año un préstamo que estaba firmado a quince», destacó la regidora.

La alcaldesa agradeció también el trabajo desarrollado por el personal técnico y los funcionarios municipales, especialmente durante los problemas derivados de un grave fallo informático registrado hace tres años en los sistemas del Concello.

Según explicó el gobierno local, aquella incidencia provocó la pérdida de datos en el departamento de Intervención y dificultó la presentación de las cuentas generales dentro de plazo. Durante varios meses fue necesario recuperar información, lo que afectó a diferentes procedimientos administrativos y a la gestión de pagos.

Rivas defendió que aquellos problemas no respondieron a una falta de solvencia. «Cuando decíamos que Redondela era un Concello solvente y que los problemas de pagos se debían a un problema informático transitorio, estábamos diciendo la verdad», afirmó.

El Concello señala que la incidencia pudo resolverse gracias a la actuación del personal municipal y del servicio técnico informático. Rivas subrayó que el episodio, pese a su complejidad, fue solventado en un plazo reducido.

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Con la liquidación total del préstamo, Redondela alcanza ahora la deuda cero. El ejecutivo municipal sostiene que este escenario permitirá afrontar nuevos proyectos e inversiones estratégicas con una mayor capacidad financiera y sin comprometer los próximos ejercicios.