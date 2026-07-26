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Arde un coche en Redondela y el fuego se expande hacia otro aparcado y una vivienda próxima

El automóvil donde se originó el foco circulaba por la N-550

Operadoras del 112 Galicia.

Operadoras del 112 Galicia. / XOAN ALVAREZ

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E. P.

Un incendio originado en un coche que circulaba por la N-550, a su paso por Redondela ha terminado propagándose a un vehículo estacionado y a una vivienda próxima, de la que han resultado afectadas las persianas de dos estancias y el falso techo del patio.

Según ha informado el 112 Galicia, el primer aviso lo recibió a las 20.05 horas por parte de un particular, que alertó del fuego en el turismo en marcha a la altura del kilómetro 146 de la carretera, en Saxamonde. Apuntó que había comenzado a arder por la zona del capó y que los ocupantes ya habían abandonado el vehículo.

Pocos minutos después, nuevas llamadas advirtieron de que las llamas se propagaran a un segundo coche estacionado en las inmediaciones y también a una vivienda próxima. Esto llevó a movilizar a los Bomberos de O Porriño, al GES de Mos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y Local y a Protección Civil.

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Una vez finalizada la intervención, los Bomberos confirmaron que el incendio afectó a ambos coches, así como a una pequeña superficie de masa forestal situada en la cuneta, sin que las llamas llegasen a propagarse. Además, según la información proporcionada por el 112, ardieron las persianas de dos estancias y el falso techo del patio de una vivienda. No se registraron daños personales.

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