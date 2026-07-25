Arealonga, abierta tras nuevos análisis del agua

La playa de Arealonga, en Chapela, ha recuperado la normalidad después del episodio de contaminación registrado en los últimos días, que obligó a izar la bandera roja y a desaconsejar el baño desde el pasado martes. El gobierno local comunicó ayer la retirada de las restricciones tras recibir los resultados de las últimas analíticas, realizadas el 21 de julio.

Según informó el Concello, los estudios confirman que la calidad del agua cumple con todos los parámetros sanitarios exigidos por la normativa vigente. Con estos datos, el servicio de socorrismo volvió a izar la bandera verde, permitiendo de nuevo el uso recreativo de la playa con normalidad y seguridad.

Desde el gobierno municipal señalan que el problema puntual de contaminación microbiológica detectado en Arealonga ha quedado resuelto. La presencia de Escherichia coli (E. coli) había motivado la restricción temporal del baño como medida preventiva, a la espera de comprobar la evolución de la calidad del agua mediante nuevas muestras.

El Concello agradeció la responsabilidad y la colaboración mostradas por la ciudadanía durante los días en los que se mantuvo la prohibición. Los responsables municipales subrayan que la prioridad durante todo el episodio fue garantizar la salud pública y proteger el entorno natural costero, manteniendo las restricciones hasta disponer de resultados que avalasen la reapertura.

No es la primera vez que Arealonga atraviesa una situación de estas características. Hace un año, el 16 de julio de 2025, también se izó la bandera roja después de que unas analíticas arrojasen resultados desfavorables en la calidad del agua. En aquella ocasión, las restricciones al baño se prolongaron durante varios días hasta que nuevos controles permitieron recuperar la normalidad en este arenal de Chapela.

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Ahora, con las nuevas pruebas favorables, el arenal recupera plenamente su actividad habitual en plena temporada estival y sin limitaciones para bañistas.