Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia nacional incendiosDesaconsejan baño CíesJuicio Villa de PitanxoVenta Metalships & DocksAtrapados velutinasComisiones fiestasVigo abole prostitución
instagramlinkedin

La playa de Arealonga reabre al baño al superar su episodio de contaminación

La bandera verde vuelve a ondear en el arenal de Chapela tras cumplir con los parámetros sanitarios en la última analítica de sus aguas

La playa de Arealonga, el principal arenal de Chapela.

La playa de Arealonga, el principal arenal de Chapela. / ANTONIO PINACHO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La playa de Arealonga, en Chapela, vuelve a la normalidad tras superar el episodio de contaminación de los últimos días que obligó a izar la bandera roja, desaconsejando el baño desde el pasado martes. El gobierno local comunicó esta mañana la retirada de las restricciones tras conocer los resultados de las últimas analíticas, realizadas el día 21 de julio, que confirman que la calidad del agua cumple escrupulosamente con todos los parámetros sanitarios exigidos por la normativa legal.

El servicio de socorrismo volvió a izar esta mañana la bandera verde reabriendo así la playa al uso lúdico con total seguridad ya que los estudios muestran valores óptimos.

La bandera verde, esta mañana en la playa de Arealonga.

La bandera verde, esta mañana en la playa de Arealonga. / FdV

Desde el gobierno local aclaran que el «problema puntual de contaminación microbiolóxica quedó resuelto», dejando atrás la presencia de Escherichia coli (E. Coli) que obligó a restringir el baño a los usuarios. Los responsables municipales agradecen la «responsabilidad y colaboración» de toda la ciudadanía durante este episodio. Y aclaran que la «prioridad absoluta» del Concello fue, en todo momento, «garantizar la salud pública y proteger nuestro medio natural costero».

Noticias relacionadas y más

Esta playa vivió una situación similar hace un año, cuando el 16 de julio de 2025 se colocó la bandera roja también por los malos resultados de la analítica de las aguas, una situación que se prolongó varios días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
  2. Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
  3. Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
  4. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  5. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
  6. Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
  7. Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
  8. Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución

Aumentan los detenidos en la operación que volvió a arrestar al arousano Moncho Vilaboa

Aumentan los detenidos en la operación que volvió a arrestar al arousano Moncho Vilaboa

La playa de Arealonga reabre al baño al superar su episodio de contaminación

La playa de Arealonga reabre al baño al superar su episodio de contaminación

El delegado del Gobierno apremia a la Xunta a negociar la transferencia de la AP-9 a Galicia

El delegado del Gobierno apremia a la Xunta a negociar la transferencia de la AP-9 a Galicia

El BNG de Vigo propone un plan municipal para facilitar la emancipación de los jóvenes

El BNG de Vigo propone un plan municipal para facilitar la emancipación de los jóvenes

Detenido un hombre en Cangas por intento de agresión con una macheta de cocina y varios cuchillos a su pareja en la vivienda

Detenido un hombre en Cangas por intento de agresión con una macheta de cocina y varios cuchillos a su pareja en la vivienda

Etapa 19 del Tour de Francia, en directo

Etapa 19 del Tour de Francia, en directo

Cien millones de dólares en 74 metros de eslora: el yate del israelí Itchko Ezratti, en el muelle vigués de Bouzas

Cien millones de dólares en 74 metros de eslora: el yate del israelí Itchko Ezratti, en el muelle vigués de Bouzas

Más de 12.000 controles en colegios gallegos permiten cerrar cinco puntos de venta de droga

Más de 12.000 controles en colegios gallegos permiten cerrar cinco puntos de venta de droga
Tracking Pixel Contents