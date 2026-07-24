La playa de Arealonga reabre al baño al superar su episodio de contaminación

La playa de Arealonga, en Chapela, vuelve a la normalidad tras superar el episodio de contaminación de los últimos días que obligó a izar la bandera roja, desaconsejando el baño desde el pasado martes. El gobierno local comunicó esta mañana la retirada de las restricciones tras conocer los resultados de las últimas analíticas, realizadas el día 21 de julio, que confirman que la calidad del agua cumple escrupulosamente con todos los parámetros sanitarios exigidos por la normativa legal.

El servicio de socorrismo volvió a izar esta mañana la bandera verde reabriendo así la playa al uso lúdico con total seguridad ya que los estudios muestran valores óptimos.

La bandera verde, esta mañana en la playa de Arealonga. / FdV

Desde el gobierno local aclaran que el «problema puntual de contaminación microbiolóxica quedó resuelto», dejando atrás la presencia de Escherichia coli (E. Coli) que obligó a restringir el baño a los usuarios. Los responsables municipales agradecen la «responsabilidad y colaboración» de toda la ciudadanía durante este episodio. Y aclaran que la «prioridad absoluta» del Concello fue, en todo momento, «garantizar la salud pública y proteger nuestro medio natural costero».

Esta playa vivió una situación similar hace un año, cuando el 16 de julio de 2025 se colocó la bandera roja también por los malos resultados de la analítica de las aguas, una situación que se prolongó varios días.