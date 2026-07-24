Celebración
Chapela inicia cuatro días de fiesta en honor a la Virxe do Carmen
El sábado se disputará la bajada de carrilanas por la avenida de San Telmo
El domingo la verbena estará amenizada por el trío Xtra y la actuación de Pili Pampín
La parroquia redondelana de Chapela inicia hoy sus fiestas de la Virxe do Carmen con una verbena con la orquesta JB Son y el grupo La Mecánica.
Mañana sábado, a partir de las 18.00 horas, comenzará el II Deskarrilanas, el descenso de carrilanas por la avenida de San Telmo. Los participantes saldrán desde la avenida de Vigo por un circuito con la meta junto a la playa de Arealonga.
El domingo, a las 12.00 horas saldrá la procesión terrestre de la imagen del Carmen y a las 18.00 se celebrará la marítima. Las fiestas continúan a las 22.00 horas con una verbena amenizada por el trío Xtra y la actuación de la cantante Pili Pampín. A la medianoche se lanzarán los fuegos artificiales.
El lunes se cerrarán las fiestas con la procesión de la Virgen, a las 11.30, hasta la iglesia acompañada por la charanga Esmorga y a las 19.00 horas, una sesión de Dj locales.
Festival folclórico
Por otra parte, Redondela celebra hoy el acto institucional por el Día de Galicia a las 20.30 horas, para continuar con el festival folclórico en la Praza da Torre con los grupos Anaquiños, Froles Mareliñas, Airiños de San Simón y O Carballo das Cen Pólas.
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