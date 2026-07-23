Medio Ambiente
Una vecina de Cesantes limpia la basura de la senda del río Pexegueiro
Decidió dar ejemplo de civismo ante la falta de respuesta de la administración a las peticiones para que retirasen un vertedero ilegal
Hace una semana el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy de Cesantes denunciaba el estado que presenta un tramo de la senda del río Pexegueiro en la zona de Cesantes, en el entorno de la carretera N-550, donde unas recientes labores de desbroce dejaron al descubierto un vertedero repleto de todo tipo de residuos que nadie se preocupó de retirar. Pues una vecina de la zona, Rosa María Míguez, ante la inacción por parte de las administraciones, decidió dar un ejemplo de civismo y realizó ella misma las labores de limpieza, recogiendo toda la basura que se acumulaba en la zona, sobre todo latas, botellas y envases de plástico que arrojan desde la carretera.
Desde el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy han felicitado la labor desinteresada realizada por Rosa María, que además es socia de este colectivo cultural, destacando su «inmensa labor e a súa lección de altruismo e coidado do medio ambiente», y también criticó la «falta de sensibilidade» de las administraciones públicas ante su falta de respuesta tras la denuncia del colectivo por la deplorable situación en la que se encontraba el sendero del Pexegueiro.
El Obradoiro de Estudos Locais vuelve a pedirle al Concello de Redondela que realice «as oportunas xestións para que a quen lle corresponda tome nota e siga o exemplo da veciñanza de Cesantes, socios desta asociación», subrayan desde el colectivo.
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