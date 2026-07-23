Mejoran viales en Cesantes, Ventosela y Trasmañó por 155.000 euros

El Concello de Redondela avanza en el Plan de Investimento dos Camiños Municipais con cuatro nuevos contratos de obras que ya fueron adjudicados. Estas actuaciones arrancarán en breve en las parroquias de Cesantes, Ventosela y Trasmañó con una inversión global de 155.449 euros.

En Cesantes, en la rúa San Pedro, la actuación comprende el firme de un tramo de 300 metros con un presupuesto de 40.127 euros. También se mejorarán las rúas Outeiro de Penas, Camiño da Cachopa, Camiño do Piñón y Camiño do Parque. Para estas intervenciones se destinarán 47.352 euros.

En la parroquia de Trasmañó se renovará el firme de la Estrada da Lamosa y del Camiño da Minada, en un tramo de 275 metros en la Estrada da Lamosa y en otro tramo de 100 metros del Camiño da Minada. El proyecto técnico dispone de un presupuesto de 36.740 euros.

El Camiño da Minada, en Trasmañó, que será mejorado. / FdV

Por último, en Ventosela se contrató la reforma del Camiño das Patelas, que se centrará en mejorar un tramo de 425 metros de longitud, conectando desde la intersección con el Camiño do Costeiro. El presupuesto de esta obra asciende a 31.228 euros.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacó la transcendencia de este plan para el municipio “cun compromiso firme para o equilibrio territorial e o benestar dos veciños e veciñas que viven nas nosas parroquias”. Rivas destaca que “grazas a unha xestión económica eficiente, podemos destinar 2,7 millóns de euros de fondos propios a un plan histórico que mellorará o noso rural cuns camiños municipais en boas condicións, xa que son arterias fundamentais para o día a día de centos de familias".

"Non se trata de parches"

Por su parte, el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, incidió en los aspectos técnicos y en la planificación de las obras: "Con estas adxudicacións continuamos a bo ritmo as melloras nos camiños que sofren un serio deterioro”. Villar explica que “non se trata de parches temporais senón dunhas obras planificadas que inclúen o fresado dos camiños e novas capas de asfaltado en quente para garantir unha durabilidade óptima e mellorar a seguridade viaria".

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Estas intervenciones forman parte del Plan de Investimentos nos Camiños Municipais, un ambicioso programa impulsado por el gobierno local que se realiza íntegramente con fondos propios del Concello y que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros. Con esta importante partida económica, la administración municipal garantiza una inversión histórica para la transformación y puesta al día de las comunicaciones en las zonas rurales sin depender de financiación externa.