Aparecen quemadas en el monte dos furgonetas de los servicios municipales de Redondela

Dos furgonetas de los servicios municipales de Redondela fueron quemadas durante la madrugada en un monte de Redondela. El gobierno local informa de que desconocidos asaltaron las instalaciones del departamento de Infraestruturas e Sostibilidade, robando varias herramientas de trabajo, material técnico y dos vehículos oficiales pertenecientes al servicio municipal de electricidad. Ambas furgonetas fueron localizadas a primera hora de esta mañana totalmente calcinadas en una zona de monte de la parroquia de Reboreda cercana a la carretera PO-250, que une Redondela con Pazos de Borbén.

En una primera valoración económica, el coste del material robado junto con los dos vehículos destruidos por el fuego supera ampliamente los 60.000 euros, causando un grave perjuicio a las arcas municipales.

Estado en el que quedó una de las furgonetas. / FdV

Las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando de forma conjunta y coordinada para tratar de esclarecer los hechos y detener a los autores. La Policía Nacional asumió por competencia la investigación del robo en las dependencias del Concello, mientras que la Guarda Civil se ha hecho cargo de todas las diligencias y de la recogida de pruebas relacionadas con la quema de los dos vehículos. Por fortuna, el fuego pudo ser sofocado y no se extendió por el monte, evitando así un incendio forestal.

La alcaldesa redondelana traslada un mensaje de firmeza institucional y asegura que se pondrán todos los medios necesarios a disposición de los investigadores para que este acto delictivo no quede impune, señalando explícitamente que se llegará «ao fondo do asunto». De la misma forma, dende el gobierno local se pide a la población la «máxima prudencia e cautela» respecto a las informaciones que transciendan sobre este caso, con el objetivo prioritario de no interferir en la investigación que está en marcha.

El concejal responsable del servicio de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, asegura que ya se activaron todos los mecanismos de urgencia para la reposición del material sustraido. En este sentido explica que el servicio de electricidad seguirá operativo y atendiendo cualquier incidencia en el municipio «coa menor afectación posible para os cidadáns».