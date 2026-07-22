Redondela se transformará el día 31 en un escenario de vanguardia con el Festival de Artistas de Rúa

La magia y las artes escénicas de vanguardia serán los protagonistas de la programación de la XXVII edición do Festival Artistas de Rúa de Redondela, que se celebrará en las calles de la villa el próximo día 31.

Este evento, una de las citas culturales más importantes de la temporada estival, dará un salto cualitativo este año en talento artístico. Así, las plazas y espacios públicos de la localidad se transformarán para acoger una cuidada selección de espectáculos gratuitos de gran formato, que compartirán protagonismo con la iniciativa de dinamización «Aloha! Shopping Night» del comercio local.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, mostró ayer durante la presentación su orgullo por la proyección y el prestigio que logró este festival en el calendario gallego. «Queremos que Redondela sexa ese venres un gran escenario ao aire libre, cheo de vida e ilusión para as familias, grazas a un elenco de creadores e compañías de recoñecido prestixio», señaló. La regidora resaltó la calidad artística: «Ofrecer unha programación cultural potente e gratuíta deste nivel é o escaparate perfecto para que a xente nos visite, consuma no noso comercio de proximidade nun ambiente inmellorable».

Noticias relacionadas

Acompañando al gran despliegue cultural, más de 40 establecimientos comerciales y hosteleros se suman a la fiesta a partir de las 19.00 horas con «Aloha! Shopping Night». Los locales abrirán hasta la media noche con descuentos de hasta el 70%, animación musical propia, sorteos y menús especiales para cenar en una jornada única de ocio y compras organizada por la Asociación de Empresarios de Redondela en colaboración con el Concello.