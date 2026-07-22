Política
El PP de Redondela lleva a un pleno extraordinario su propuesta de centro cultural en A Marisma
También se debarirán mejoras pendientes en materia de seguridad en las playas y en extinción de fuegos
El grupo municipal del PP de Redondela ha solicitado un pleno extraordinario para debatir su proyecto para la construcción de un gran centro sociocultural en la zona de A Marisma y diversas mejoras pendientes en materia de seguridad en las playas y en extinción de fuegos —en ambos casos competencias exclusivas del gobierno local—. También llevarán la modernización de la carretera N-552 (Redondela-Vigo), que es responsabilidad del Ministerio de Transportes.
Esta sesión, a la que los populares tienen derecho como la fuerza más votada, se celebrará este jueves a las 17.00 horas y en la misma se debatirán las cuatro propuestas presentadas bajo el formato de moción. «En Redondela temos un goberno que pensa en pequeno, e aí está a intención de construír un museo cativo que cercenaría todas as posibilidades do espazo municipal da Marisma para o futuro e nos apostamos por un gran complexo», justifica el portavoz popular, Javier Bas.
Respecto a la seguridad en las playas y la extinción de fuegos, explica que el gobierno local «non ofrece os servizos que merecen os veciños, como o paralizado de socorrismo, e os que esixe a lei, no caso dunha brigada de extinción».
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