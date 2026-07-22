El PP de Redondela lleva a un pleno extraordinario su propuesta de centro cultural en A Marisma

El grupo municipal del PP de Redondela ha solicitado un pleno extraordinario para debatir su proyecto para la construcción de un gran centro sociocultural en la zona de A Marisma y diversas mejoras pendientes en materia de seguridad en las playas y en extinción de fuegos —en ambos casos competencias exclusivas del gobierno local—. También llevarán la modernización de la carretera N-552 (Redondela-Vigo), que es responsabilidad del Ministerio de Transportes.

Esta sesión, a la que los populares tienen derecho como la fuerza más votada, se celebrará este jueves a las 17.00 horas y en la misma se debatirán las cuatro propuestas presentadas bajo el formato de moción. «En Redondela temos un goberno que pensa en pequeno, e aí está a intención de construír un museo cativo que cercenaría todas as posibilidades do espazo municipal da Marisma para o futuro e nos apostamos por un gran complexo», justifica el portavoz popular, Javier Bas.

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Respecto a la seguridad en las playas y la extinción de fuegos, explica que el gobierno local «non ofrece os servizos que merecen os veciños, como o paralizado de socorrismo, e os que esixe a lei, no caso dunha brigada de extinción».