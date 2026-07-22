La playa de Arealonga, en Chapela, iza la bandera roja por contaminación

La bandera roja por contaminación ondea en la playa de Arealonga, en Chapela, una situación que va camino de convertirse en un clásico, puesto que se repite cada año en algún momento durante la temporada estival. El distintivo rojo, junto con el cartel explicativo que desaconseja el baño en el principal arenal de la parroquia, fue colocado ayer por el servicio de socorrismo ante los resultados negativos de los análisis rutinarios de sus aguas, que revelan la presencia de Escherichia coli (E. Coli).

La muestra de la Consellería de Sanidade fue tomada el pasado 15 de julio aunque la bandera se colocó ayer por un problema con el mástil que tuvo que ser reparado. Ante la contaminación temporal se recomienda no bañarse, aunque esta tarde había algunas personas que no hicieron caso de la advertencia y se metieron en el agua para refrescarse del calor.

El Concello se encuentra ahora a la espera de los resultados de las nuevas analíticas para ver si el episodio de contaminación continúa o la calidad de las aguas vuelven a la normalidad.

Cartel en el que se desaconseja el baño a los usuarios. / ANTONIO PINACHO

Aunque se desconocen las causas que han deteriorado la calidad del agua, una de las hipótesis que se maneja es que provenga de la depuradora de Teis, aunque la playa de Mende, más próxima a la estación, no presenta ninguna restricción para los bañistas.

Otra de las posibilidades es que la contaminación proceda de alguno de los dos ríos que desembocan en Arealonga, el Fondón y el Pugariño.

Igual que el pasado año

Esta playa vivió una situación similar hace un año, cuando el 16 de julio se colocó la bandera roja también por los malos resultados de la analítica de las aguas, una situación que se prolongó varios días.

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También hace un par de meses, antes del inicio de la temporada estival, el grupo municipal del PP así como varios se quejaron de la falta de mantenimiento y limpieza, algas acumuladas maleza en la zona superior, cerca del paseo. Esta situación se corrigió con la entrada en funcionamiento del servicio de limpieza de playa, que arrancó el 15 de junio, con un operativo de mantenimiento diario, y se prolongará hasta el 15 de septiembre.