Declarado un incendio forestal en Pazos de Borbén

La parroquia de Amoedo, en Pazos de Borbén, se encuentra en alerta al declararse esta tarde un incendio forestal en una zona de monte.

El fuego, del que se desconocen las causas que lo provocaron, comenzó sobre las 18.30 horas y rápidamente se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Consellería do Medio Rural con motobombas, así como dos helicópteros, que tratan de evitar que se propague y trabajar en la extinción.

El alcalde de Pazos, Luciano Otero, confía en que el amplio despliegue de medios consiga controlar el fuego durante las próximas horas, que se encuentra localizado en el monte entre las parroquias de Amoedo y Cepeda. La ausencia de viento puede ser una gran aliada para evitar su avance y poder extinguirlo con rapidez, aunque el monte se encuentra muy seco ante las elevadas temperaturas y la ausencia de lluvias desde hace varias semanas.

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La gran columna de humo generada por el fuego, visible en varios kilómetros de distancia, provocó una gran alarma en la comarca en un momento de riesgo extremo de incendios forestales.