Dakidarría lleva su ska-punk al Día de Galicia en Chapela

Redondela celebrará el Día de Galicia los próximos días 24 y 25 con una amplia programación con música tradicional y grandes conciertos gratuítos. La celebración arrancará el viernes 24 en la Praza da Torre con los grupos de música y baile tradicional redondelanos, y se trasladará el sábado 25 hasta el paseo marítimo de Chapela con las actuaciones de Hugo GZ, De Vacas y, como cabeza de cartel, el ska-punk de Dakidarría.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destaca la relevancia de esta programación «que pon en valor o orgullo pola nosa cultura, a nosa lingua e a nosa identidade a través de propostas musicais diversas e de calidade». La regidora subrayó además la importancia de descentralizar las celebraciones: «Apostamos coma sempre por estender a celebración a Chapela cun gran cartel musical o día 25, garantindo que a veciñanza poida gozar dunha programación de calidade en diferentes espazos de encontro do noso concello».

El acto institucional por el Día de Galicia abrira la programación el viernes a las 20.30 horas, para continuar con el festival folclórico con los grupos Anaquiños, Froles Mareliñas, Airiños de San Simón y O Carballo das Cen Pólas.

La fiesta se trasladará a Chapela en la tarde del sábado, desde las 20.30, con un potente cartel de entrada libre que se prolongará hasta la madrugada en el paseo marítimo. Los conciertos arrancan con Noiteson, y continuarán De Vacas, Dakidarría y Hugo GZ.

«Este ano temos unha programación moi ambiciosa coa que garantimos dúas xornadas de celebración de gran calidade cos mellores grupos de música e baile tradicional e grandes artistas», apunta Rivas.

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Parte da programación está financiada por el programa +Música de la Diputación.