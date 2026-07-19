Redondela comienza la próxima semana la mejora del vial de Porto Cabeiro

El Concello de Redondela comenzará la próxima semana las obras de mejora y humanización de la carretera de Porto Cabeiro, en el tramo comprendido entre la N-555 y el camino de O Campiño, junto al CEIP Porto Cabeiro. La actuación fue revisada por la alcaldesa, Digna Rivas, el concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria.

El proyecto permitirá ordenar el espacio, dar prioridad a los peatones y mejorar la seguridad en el acceso al colegio, según el Concello de Redondela. También se renovarán los servicios urbanos y la red de drenaje, actualmente deteriorados, y se acondicionará el firme. La nueva vía contará con una calzada de 5,8 metros, aceras en uno de sus márgenes y elementos vegetales.

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El Concello pide comprensión por las molestias que las obras puedan ocasionar. En septiembre se adaptarán los trabajos para no interferir en el transporte escolar. La inversión supera los 530.000 euros, financiados por el plan provincial +Provincia.