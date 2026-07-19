El grupo América y la orquesta Players actúan en las fiestas de Cesantes

La parroquia de Cesantes celebra hasta mañana lunes sus fiestas dedicadas a la Virxe do Carme. Tras salir ayer la procesión marítima y realizar al llegar a la playa la tradicional ofrenda a los marineros fallecidos, hoy se oficiará una misa solemne a las 11.30 horas en la capilla de la playa de A Punta cantada por la coral Ondas do Mar de Vigo, seguida de una ofrenda a la Virgen por el grupo de gaitas Airiños de San Simón del CCD de Cesantes. Por la tarde, desde las 17.00 horas, los niños podrán disfrutar de una fiesta de la espuma y una colorida holi, animada por el Dj Skandal y, a las 19.30, la Orquesta de Saxos de Redondela ofrecerá un concierto.

Por la noche, desde las 22.00 horas, la verbena estará amenizada por la orquesta Players y el grupo América, que celebra su 50 aniversario.

Mañana lunes la procesión saldrá desde la playa de A Punta a las 19.00 horas con un recorrido hasta la iglesia parroquial acompañada por la banda Unión Musical de Tenorio y, al llegar, la misa estará cantada por la coral Pedra Blanca de Cesantes.

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La verbena comenzará a las 23.00 horas con la orquesta Kubo con su «Golden Tour».