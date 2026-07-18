La Xunta adelanta la veda del choco para favorecer su reproducción

La Consellería do Mar ha adelantado la veda del choco para el próximo día 20 de julio y se prolongará hasta el 31 de octubre para favorecer la reproducción de esta especie, una de las más importantes para la cofradía de Redondela. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer las resoluciones de la Xunta que regulan la campaña del cefalópodo en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa en la que destaca la unificación del período de descanso biológico en todas las Rías Baixas.

Esta estrategia técnica supone un importante cambio respecto al pasado año, cuando las vedas fueron graduales —iniciándose el 21 de julio en Vigo y Pontevedra y atrasándose hasta el 28 de julio en la ría de Arousa—, respondiendo así de forma ágil a los informes técnicos que señalan un incremento de la presencia de individuos juveniles en los espacios interiores del litoral desde el mes de junio. La medida se adopta en consenso con el sector en un contexto de balance productivo que muestra la necesidad de proteger el recurso.