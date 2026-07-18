La Semana Grande de Soutomaior fusiona la música y la gastronomía

Las orquestas Panorama, París de Noia, Kubo y Bravú Xangai serán los platos fuertes de la tercera edición de la Semana Grande de Soutomaior, que se celebrará entre los días 1 y 7 de agosto. El torreiro da Feira da Dez, en Candán, junto al campo municipal de fútbol Graciano Padín, será el escenario de las actuaciones de las mejores orquestas del actual panorama gallego, en unas jornadas en las que la gastronomía también acaparará el protagonismo.

El chupinazo que abrirá las fiestas será el sábado 1 de agosto a las 21.00 horas, acompañado por la Mekanika Rolling Band, que protagonizará un pasacalles desde el Concello a la iglesia del Divino Salvador. La noche continuará con el concierto de la orquesta Bravú Xangai, una de las formaciones gallegas más singulares.

Uno de los momentos más esperados será la actuación de Panorama el lunes 3 en el torreiro de Candán, seguida de la sesión de La Mega CD. El miércoles 5 será el turno de la orquesta Kubo y la disco móvil Dolce Vita, mientras que el viernes 7 las fiestas se cerrarán con París de Noia y la disco móvil EME Music.

«Xantar popular»

La programación reserva también un espacio destacado para la gastronomía local. El domingo 2 se celebrará el Día da Cociña de Soutomaior, con una sesión vermú amenizada por Biversión, integrado por Lucía Lugrís y Víctor Movilla; seguido de un show cooking y degustación a cargo de cocineros locales y el tradicional «xantar popular» con inscripción previa hasta el 29 de julio en el Concello.

Las tradiciones también tendrán un papel protagonista durante a Semana Grande. El jueves 6 se celebrará el Día de San Salvador, con la procesión acompañada por la Banda de Música Artística de Arcade, mentras que el viernes 7 será la tradicional romería de San Caetano en la ermita del castillo de Soutomaior, con la sesión vermú amenizada por Aires da Castrelada.

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El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destacó el carácter participativo de la Semana Grande. «Estas festas son un reflexo do que somos como pobo. A gastronomía, as celebracións tradicionais e a implicación da veciñanza forman parte da nosa identidade e son fundamentais para seguir construíndo un Soutomaior vivo, dinámico e orgulloso das súas tradicións», y animó a todos los vecinos a participar en las distintas actividades programadas.