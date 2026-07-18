Protección Civil de Vilaboa actuará en las emergencias de Pazos de Borbén

Los Concello de Vilaboa y Pazos de Borbén han firmado un convenio que permitirá que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del primer municipio actúe también en el segundo. El acuerdo, firmado por los alcaldes César Poza y Luciano Otero, nace de la «voluntad de optimizar recursos, garantizar servicios públicos de calidad y avanzar hacia una gestión más eficaz de las emergencias», según el documento, que dice que «es preciso optimizar los recursos económicos de las administración locales mediante fórmulas innovadoras que permitan la gestión compartida en la prestación de los servicios» y que la colaboración interadministrativa es una obligación recogida en la normativa estatal y autonómica.

Hasta ahora, la colaboración entre los dos municipios se producía de forma puntual, especialmente en situaciones de riesgo o episodios de emergencia. Con el nuevo acuerdo, esta cooperación pasa a ser estable, planificada y estructurada, algo relevante en verano, época en la que se intensifica la actividad preventiva frente a los incendios forestales.