Fornelos de Montes celebra su popular Festa da Chanfaina e Carne do Suído

Fornelos de Montes celebra este domingo la Festa da Chanfaina e Carne do Suído, una cita gastronómica que alcanza su 22ª edición y que destaca por la calidad de sus productos y los precios populares de las raciones. La chanfaina con patatas, dos huevos fritos y pan de millo se despachará a 8 euros, mientras que el plato de carne de ternera do Suído con patatas fritas será a 10 euros. La opción más económica será el plato de chorizos a la brasa con patatas por solo 6 euros.

Durante todo el día habrá música con la agrupación Nocturnos de Balde a partir de las doce del mediodía, mientras que por la tarde la música correrá a cargo del trío Tic Tac, grupo encargado también del fin de fiesta.

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La cita gastronómica está organizada por la comisión de fiestas de San Lourenzo de Fornelos en colaboración con el Concello. El recinto contará con una gran carpa para garantizar la comodidad de los comensales.