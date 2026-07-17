Prenden fuego a contenedores en varias zonas de Redondela durante la madrugada

La Policía Local de Redondela intervino en la madrugada del lunes al martes en varios incendios registrados en contenedores de basura situados en las parroquias de Reboreda, Quintela y Ventosela, unos hechos que apuntan a una acción intencionada. Los agentes consiguieron sofocar, con la colaboración de varios vecinos, tres incendios en colectores antes de la llegada de los servicios de emergencia, y uno de ellos afectó a una marquesina de una parada de autobús, que acabó calcinada.

Estos incendios coincidieron también con los producidos en la misma madrugada en la parroquia de Nespereira, en Pazos de Borbén, cuya autoría está investigando la Guardia Civil. La coincidencia de los incendios en la misma madrugada en dos municipios limítrofes y en zonas tan cercanas hace sospechar que el autor o los autores pudieron ser los mismos.