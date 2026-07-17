Investigan cuatro vertidos ilegales en Redondela de origen empresarial

El Concello de Redondela tiene en marcha varias investigaciones por vertidos incontrolados en la vía pública en diferentes puntos. El edil de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, explica que por la tipología y el volumen de los materiales encontrados, el origen de estos vertidos no corresponde a particulares, sino a actividades empresariales y profesionales «que esquivaron de xeito ilegal a normativa». Entre los restos localizados destacan escombros y restos de reformas de obras y material de construcción, así como muebles y electrodomésticos. Este material debe levarse a plantas de reciclaje a través de un gestor autorizado. Los últimos puntos de vertidos se localizaron en la zona de A Formiga; junto a la N-552 en Cedeira; en la zona de Pasán, en Chapela, y en el camiño da Subida á Estación Vella, en Redondela.

Desde el gobierno local califican estos actos como «atentados ecolóxicos» que no solo dañan la imagen del municipio y su medio natural, sino que también suponen un grave riesgo de contaminación. Las pesquisas avanzan y, en uno de los cuatro casos analizados, la Policía de Medio Ambiente del Concello dispone de datos sobre un vehículo investigado como presunto responsable de transportar y depositar los residuos de forma clandestina. El edil de Medio Ambiente agradece la colaboración ciudadana «que está a dar os seus froitos» y destaca la gran labor policial de investigación en la identificación de los infractores que se enfrentan a multas desde 750 hasta 3.000 euros, en función de la gravedad.