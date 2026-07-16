Redondela reúne a los veinte mejores clubes de remo del país

El Concello de Redondela se vestirá de gala este sábado para acoger uno de los eventos deportivos más importantes del año: la celebración de la sexta Bandeira Masculina Chapela-Concello de Redondela y la quinta jornada de la Liga Euskotren femenina (Bandera Ametsa Obras). El paseo marítimo de Chapela recibirá a los veinte mejores equipos de remo de élite del país, reuniendo a doce clubs en la categoría masculina y ocho en la femenina.

El primer turno de la Bandeira Ametsa Obras comezará a las 17.25 horas con la participación de las ocho mejores tripulaciones femeninas, mientras que la VI Bandeira Masculina Chapela-Concello de Redondela, dará comienzo a las 18.20 horas.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, mostró ayer el "orgullo institucional e veciñal" ante esta gran cita, que situará al municipio en el mapa deportivo estatal. "A chegada da Liga ACT a Chapela non é só un premio ao esforzo deportivo do club, senón un fito histórico para toda Redondela", destacó. La organización de una prueba de categoría ACT exige una logística muy compleja, por lo que agradeció el gran trabajo de la directiva del Club de Remo Chapela y la colaboración de toda la parroquia “con asociacións, piscina municipal e comercio colaborando para que sexa un éxito”.

Las previsiones estiman que más de 3.000 personas lleguen a Chapela durante el fin de semana. El Concello destaca el enorme impacto económico directo que esto supondrá para la hostelería, el comercio y el sector hotelero local. Para facilitar el seguimento de las regatas, se habilitará una gran Fan Zone con pantallas gigantes donde el público podrá gozar de productos gastronómicos y seguir al detalle la competición. Digna Rivas tamén quiso enviar un mensaje de ánimo a los deportistas locales para esta regata tan exigente. También hizo un llamamiento a los vecinos para que acuda al paseo de Chapela a disfrutar de este gran espectáculo del remo y apoyar a la embarcación local.

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Las pruebas fueron presentadas ayer en la plaza del Concello con la participación además de Digna Rivas, el concejal de Deportes, Antonio Cabaleiro, el presidente del Club de Remo Chapela, Antonio Viaño, y el miembro de la Xunta Directiva da ACT, Daniel Vázquez.