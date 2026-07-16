La justicia avala la legalidad de la fuerte subida del recibo de la basura en Redondela

Los redondelanos tendrán que rascarse el bolsillo para hacer frente a la fuerte subida del impuesto de la basura después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmase la legalidad de la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos del Concello de Redondela. El fallo judicial desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por el grupo municipal del PP, que entendía la subida de este impuesto era «estratosférica y arbitraria», con una subida media del 165% y más de un 300% para muchos negocios.

La sentencia considera que la actualización de la tasa estaba justificada, ya que las tarifas anteriores permanecían vigentes desde el año 2008 y no reflejaban ni la evolución de los costes del servicio ni la aparición de nuevas actividades económicas. El tribunal subrayaba además que la ley de residuos obliga a las entidades locales a implantar una tasa que permita financiar íntegramente el servicio, evitando situaciones de déficit.

Desde el PP de Redondela expresaron ayer su «respecto e acatamento» del fallo, pero expresan su discrepancia sobre el contenido, por lo que anunciaron que están valorando, con su equipo jurídico, la posible interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) dado que existe bastante jurisprudencia favorable a la tesis de los populares para que las tasas se ajusten realmente al nivel de generación de basura real de cada contribuyente.

El portavoz popular, Javier Bas, considera que los razonamientos del tribunal son «débiles e pouco convincentes» al centrarse exclusivamente en la necesidad de actualizar las tarifas vigentes desde 2008 y de buscar el equilibrio y el autofinanciamiento del servicio de recogida de basura, «pero sen centrarse na cuestión principal do recurso do PP, que se centraba en que o reparto dos custes era inxusto, posto que moitas actividades comerciais con apenas xeración de lixo tiñan que pagar centos de euros anuais e incluso por riba doutras con máis residuos».

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Los populares están valorando con sus servizos jurídicos los pasos a seguir, ya que contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Además Bas anuncia que, si el próximo año recupera la Alcaldía tras las elecciones municipales, derogará esta ordenanza y abrirá un proceso «de escoita e busca de consenso cos cidadáns para dispoñer dun panorama fiscal para a recollida do lixo que sexa xusto, equitativo e razoable».