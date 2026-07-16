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Medio Ambiente

Denuncian un vertedero ilegal en la senda del río Pexegueiro

Unas tareas de desbroce dejan a la vista residuos de todo tipo junto a la ruta de senderismo de Cesantes

Los restos de basura junto al sendero del Pexegueiro, en Cesantes.

Los restos de basura junto al sendero del Pexegueiro, en Cesantes. / O.E.L.F.M.

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy de Cesantes denuncia el estado que presenta la senda del río Pexegueiro por abandono y suciedad en algunos de sus tramos.

Varios miembrois del colectivo cultural participaron el pasado sábado en una ruta ambiental organizada por el Concello y al pasar por las inmediaciones del molino de O Rato, cerca de la curva de A Pantalla, los senderistas quedaron sorprendidos por la enorme cantidad de basura que había esparcidos en los márgenes del sendero. La limpieza de la vegetación por parte de las instituciones dejó a la vista un vertedero repleto de todo tipo de residuos que nadie se preocupó de retirar, aún sabiendo que el tramo sería un lugar de tránsito por senderistas amantes de la naturaleza y del medio ambiente. Además, también critican que en los desbroces no se dejara ningún árbol que protegiera del sol a los paseantes.

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Desde el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy solicitan al gobierno local que haga las oportunas gestiones para proceder a la limpieza de la senda del Pexegueiro para su uso y disfrute por parte de todos los senderistas.

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