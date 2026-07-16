Homenaje
Carme Castro e Iván Vázquez reciben el distintivo «Orgullo redondelán»
Ambos militan en el Balonmán Atlético Guardés, con el que ganaron el título internacional EHF European Cup esta temporada
El Concello de Redondela homenajeó ayer con el distintivo «Orgullo redondelán» a la jugadora de balonmano Carme Castro Viaño y al preparador físico Iván Vázquez Darriba, ambos militantes del Balonmán Atlético Guardés, con el que ganaron esta temporada el campeonato internacional EHF European Cup.
Castro y Vázquez agradecieron el reconocimiento del Concello redondelano, que recogieron aprovechando los días de descanso de los que disfrutan antes de incorporarse al trabajo en las filas del club de A Guarda en los próximos días. La alcaldesa redondelana Digna Rivas destacó que el distintivo «Orgullo redondelán» premia su rendimiento como jugadora y como técnico, respectivamente, que tuvo su culmen esta temporada con el título europeo.
Tanto la jugadora como el preparador tienen un fuerte vínculo con el deporte local. Castro Viaño se formó en el Balonmán Chapela, del que pasó al BM Porriño antes de fichar por el Guardés en 2022. Vázquez Darriba comenzó en la SAR de Redondela como jugador, club en el que ahora es entrenador, labor que compagina con la de preparador físico en el equipo de A Guarda. El edil de Deportes, Antonio Cabaleiro, elogió la trayectoria del jugador y el preparador en la elite del balonmano estatal como un referente absoluto para toda la base del deporte local. La jugadora estuvo arropada por su familia y también asistió al acto el concejal del BNG Xoán Carlos González.
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