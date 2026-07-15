La siembra de 200.000 crías de ostra plana en Arcade busca recuperar este bivalvo

El proyecto científico «Ostreares», dirigido a la recuperación de la biodiversidad en el interior de la ría de Vigo y los históricos bancos naturales de ostra en la ensenada de San Simón, ha dado un paso importante hacia este objetivo con la siembra de 201.600 unidades de ostra plana europea (Ostrea edulis) en los bancos de Arcade.

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, participó ayer junto al director del Centro de Investigaciones Marinas de Galicia (CIMA), Carlos Gabín Sánchez, y los responsables de la Cofradía de Pescadores de Arcade en la entrega de la simiente. La actividad de restauración biológica (engorde y desove) para la formación de bancos naturales supone un hito logístico y científico que tuvo como escenario el entorno de las islas Alvedosas, una zona catalogada históricamente por su alta productividad y excelencia para este bivalvo.

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La semilla suministrada, de 3 mm de talla media, cumplió un circuito de investigación y cuidado biológico de vanguardia. Los ejemplares reproductores adultos originales de Arcade fueron trasladados inicialmente al laboratorio del Centro de Cultivos Marinos del CIMA en Ribadeo para inducir su puesta en un ambiente estéril y controlado, libre del parásito de la bonamiose que extinguió el recurso en el siglo XX. Tras estabilizarse y alcanzar el tamaño óptimo en el criadero de Lugo, los lotes de semilla regresaron a la ría de Vigo para ser confinados por las mariscadoras.