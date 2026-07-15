Queman varios contenedores durante la madrugada en Nespereira

Varios contenedores de basura fueron quemados durante la madrugada de ayer en distintas zonas de la parroquia de Nespereira, en Pazos de Borbén, por lo que todo indica que se trató de un ataque intencionado.

El alcalde de Pazos, Luciano Otero, condena rotundamente estos actos vandálicos y ya denunció los hechos ante la Guardia Civil, que se desplazó hasta las distintas zonas afectadas para iniciar la correspondiente investigación. «Estamos a falar duns feitos de enorme gravidade que non só supoñen un importante prexuízo económico para as arcas municipais pola reposición do mobiliario urbano, senón que, ademais, coas altas temperaturas e o elevado risco de incendios forestais destes días, puxeron en perigo a seguridade das persoas e da contorna», indicó Otero.

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El regidor local lamentó la «irresponsabilidade» de quienes llevaron a cabo estos actos y hace un llamamiento a la colaboración de los vecinos. «Se algunha persoa viu algo sospeitoso ou pode achegar información que axude a identificar aos responsables, pregámoslle que o comunique á Garda Civil», señaló Otero.