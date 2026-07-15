Las obras del centro de negocios de Redondela arrancarán a finales de año

Las obras del futuro centro de negocios y vivero de empresas de Redondela arrancarán a finales de este año o principios de 2027. Esta es la previsión confirmada ayer por el delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, que acudió a la localidad para visitar, acompañado por la alcaldesa, Digna Rivas, el histórico edificio situado en la plaza de Ponte da Lima que será rehabilitado para albergar las nuevas dependencias.

Regades destacó que en las próximas semanas se dará un paso definitivo con la salida a licitación de las obras: «Xa temos licencia do Concello e luz verde de Patrimonio polo que, se todo vai ben, poderíamos comezar os traballos a finais de ano ou no primeiro trimestre do próximo». El responsable de Zona Franca señaló la importancia de esta actuación en la que, además de recuperar un inmueble histórico de Redondela, «implementamos un modelo de éxito probado, capaz de reter talento, ﬁxar poboación activa e proxectar en Redondela un horizonte de competitividade e emprego cualiﬁcado, apostando polo presente e desenvolvendo futuro».

Por su parte, la regidora local agradeció la apuesta del organismo estatal por dar respuesta con esta actuación a «una demanda histórica do tecido empresarial de Redondela», a la vez que se restaura un edificio emblemático de la villa «como motor de futuro» para todos los redondelanos.

La alcaldesa también resaltó la «transformación integral» de todo el entorno del edificio, unas obras iniciadas ya hace unos meses para crear un espacio público moderno y accesible que incluye un ascensor urbano para salvar el desnivel con la Subida á Estación, y en la parte posterior se creará un auditorio al aire libre. La nueva plaza, de 2.300 m², será la entrada al nuevo edificio de Zona Franca.

Regades y Rivas presentaron las principales líneas del proyecto de ejecución, redactado por la UTE Díaz y Díaz Arquitectos S.L.P. junto a Castroferro Arquitectos S.C.P., que dotará al centro de negocios de un área de coworking, puestos individuales y salas multiusos en pleno centro de Redondela.

El edificio tendrá una superficie construída total de 612 m2 con tres alturas. En la planta baja de la edificación, con una superficie construída de 236 m2, se concentrarán de forma exclusiva los núcleos de aseos y servicios del edificio, cuarto de instalaciones, la conserjería y una amplia sala polivalente de 100 m2.

Noticias relacionadas

Las plantas primeira y segunda se reservarán para las áreas operativas de trabajo. El primer piso contará con uno de los espacios singulares de la edificación, un «xardín interior», y en la segunda una galería expositiva», entre otras salas.