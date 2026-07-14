Sempre co obxectivo no ben común

Na era da internet, en pleno século XXI, vivimos rodeadas de redes sociais. Hai una rede social case para todo, unhna especialmente usada é o Linkedin, que serve de escaparate para os logros profesionais do usuario. Alí figura a súa traxectoria, méritos, recomendacións, novas relevantes do seu traballo e pretensións económicas tamén (en ocasión).

Na era da internet, en pleno século XXI non hai una rede social onde figuren os méritos do traballo asociativo, desinteresado e o ben común... Se houbese esa rede, se existise, Ignacio Couñago («Sucho» para quen o tratabamos) tería innumerables comentarios de xente de ben poñendo en valor o seu traballo na comunidade de montes, de augas, na AAVV, na conformación do bando de reis de Ventosela e en moitas máis iniciativas. Esas «reseñas» serían boas, moi boas, miles e miles de «Me gusta»... serían de practicamente toda a veciñanza que tivemos a sorte de traballar con el ou desfrutar do seu traballo. No apartado de pretensións económicas poría «ningunha», porque así era o traballo que durante moitos anos desempeñou Sucho na parroquia de San Martiño: desinteresado.

Noticias relacionadas

Hoxe no seu funeral os compañeiros e compañeiras e integrante da rendéronlle unha emotiva homenaxe no adro da igrexa. Un bando de reis no mes de xullo é una excepcionalidade, una cousa extraordinaria, como a pegada que Sucho deixa na parroquia. Descansa en paz, Sucho.