El PP traslada al Congreso la grave situación de seguridad vial de la N-555 en Redondela

El PP llevará al Congreso de los Diputados la grave situación de la carretera N-555 entre Redondela y el aeropuerto de Peinador para reclamar al Gobierno central una solución las deficiencias de seguridad vial que padecen los vecinos de la zona.

El compromiso se produce después de la reunión celebrada el pasado viernes con los vecinos de las parroquias de Cedeira, Santo Estevo de Negros, Cabeiro y Vilar de Infesta, en la que participaron los diputados nacionales Irene Garrido y Pedro Puy, el presidente y portavoz del PP de Redondela, Javier Bas, y los concejales del grupo municipal popular.

Durante el encuentro, los vecinos explicaron las dificultades que afrontan diariamente en una carretera marcada por la falta de aceras y de espacios seguros para caminar, la ausencia de un mantenimiento periódico, con la maleza invadiendo las márgenes, la escasa visibilidad en algunos puntos y la alta velocidad a la que circulan numerosos vehículos.

Estas deficiencias resultan especialmente graves en el tramo inicial comprendido entre la rotonda de Redondela y el cruce del barrio de Fortóns, donde apenas existe espacio para el tránsito peatonal y donde los vecinos deben compartir una vía estrecha con una circulación constante de turismos y vehículos pesados. Las familias pusieron especial énfasis en la inseguridad que padecen los niños cuando deben acceder a las paradas del transporte escolar, ya que en algún punto tienen que caminar por la calzada.

Irene Garrido aseguró que «tras escoitar a información trasladada polos veciños e comprobar de primeira man o estado da estrada, queda claro que a N-555 se atopa nunha situación penosa e que necesita unha actuación seria por parte do Goberno central».

Los vecinos con los representantes del PP junto a la N-555. / FdV

La diputada nacional subrayó que «non estamos ante unha demanda puntual nin ante un problema menor. Falamos dunha estrada nacional que condiciona a vida diaria de centos de persoas e na que hoxe non están garantidas unhas condicións mínimas de seguridade para os peóns».

Garrido anunció que «o Partido Popular levará ao Congreso a grave situación da N-555 para que o Goberno central deixe de mirar cara a outro lado e dea unha solución ás necesidades desta estrada».

La representante popular defendió que el Ministerio de Transportes debe realizar un estudio integral de seguridad vial de todo el recorrido entre Redondela y Peinador que permita identificar los puntos de mayor riesgo y establecer las prioridades de actuación.

Ese estudio deberá analizar, entre otras medidas, la creación o ampliación de aceras, la habilitación de itinerarios peatonales seguros, las mejoras de la señalización y de la iluminación, las medidas para reducir la velocidad, el acondicionamiento de las paradas del transporte escolar, la limpieza y el desbroce de las márgenes y las actuaciones necesarias para evitar las inundaciones que afectan a viviendas y propiedades.

Prioridades de actuación

Por su parte, Javier Bas recordó que ya defendió en el Congreso una propuesta para reclamar actuaciones de seguridad vial en Santo Estevo de Negros y la realización de un estudio de todo el recorrido de la N-555 que sirviese de base para establecer las prioridades de actuación. La propuesta fue rechazada por el PSOE.

Bas señaló que la reunión permitió trasladar directamente a los diputados nacionales «un problema que os veciños levan sufrindo desde hai demasiados anos e que require unha resposta global, non actuacións illadas».

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En los últimos años se produjeron diversos accidentes en esta carretera, algunos de ellos graves, que evidencian la necesidad de actuar. Con todo, Irene Garrido insistió en que el problema va más allá de la sinistralidad registrada. «O máis preocupante é a inseguridade cotiá: persoas que non poden camiñar con seguridade, familias que teñen dificultades para acceder ás paradas escolares e veciños que sofren inundacións nas súas vivendas e propiedades cada vez que se producen choivas intensas. Esa é a realidade que imos levar ao Congreso», concluyó.