Redondela comienza su plan de inversión en caminos municipales

El Concello de Redondela iniciará próximamente en Chapela y Cabeiro los primeros trabajos de su Plan de Inversión en caminos municipales. El programa prevé actuar en 68 viales públicos, con un presupuesto superior a 2,7 millones de euros.

En Chapela se renovarán unos 500 metros cuadrados de pavimento. En Cabeiro se mejorarán el asfaltado y la red de pluviales de los caminos dos Lagos y Peiteados, además de repararse la calzada del Camiño do Penedo, en Porto Cabeiro.

A mayores de estas obras ya adjudicadas, el gobierno local formalizará la próxima semana otros tres contratos: en Cesantes se realizará la reforma integral del camino de Outeiro das Penas y el de San Pedro, mientras que en Reboreda se adjudicará la reforma del camino de Os Tereixos. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, subrayó la importancia de materializar estos primeros contratos “que responden ás propias demandas dos veciños e veciñas e que foron aprobados por unanimidade nos respectivos Consellos Parroquiais”.

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Por su parte, el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, destacó que es la primera vez en quince años que se hace una inversión de este tipo en los caminos municipales de las parroquias. El edil señaló además que “o 70% dos proxectos que se van a executar foron realizados polos propios técnicos municipais, o que significa un gran aforro para as arcas do Concello”. Villar incidió también en los aspectos técnicos y de respeto ambiental del proyecto: "Non nos limitamos a botar unha nova capa de asfalto. Todas as actuacións aprobadas inclúen criterios de sostibilidade, como a modernización e ampliación das redes de augas pluviais e o uso de materiais de alta durabilidade. Con isto evitamos asolagamentos, garantimos unha maior resistencia fronte ao cambio climático e reducimos os custos de mantemento a longo prazo".