Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción, líder en ventasCondenado a abandonar su piso en VigoForensesMikel MerinoConcierto Juan Luis Guerra
instagramlinkedin

Infraestructuras

Redondela comienza su plan de inversión en caminos municipales

Está dotado con 2,7 millones de euros y se actuará en 68 viales públicos de las distintas parroquias

Estado del Camiño da Horta, que será mejorado.

Estado del Camiño da Horta, que será mejorado. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

Redondela

El Concello de Redondela iniciará próximamente en Chapela y Cabeiro los primeros trabajos de su Plan de Inversión en caminos municipales. El programa prevé actuar en 68 viales públicos, con un presupuesto superior a 2,7 millones de euros.

En Chapela se renovarán unos 500 metros cuadrados de pavimento. En Cabeiro se mejorarán el asfaltado y la red de pluviales de los caminos dos Lagos y Peiteados, además de repararse la calzada del Camiño do Penedo, en Porto Cabeiro.

A mayores de estas obras ya adjudicadas, el gobierno local formalizará la próxima semana otros tres contratos: en Cesantes se realizará la reforma integral del camino de Outeiro das Penas y el de San Pedro, mientras que en Reboreda se adjudicará la reforma del camino de Os Tereixos. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, subrayó la importancia de materializar estos primeros contratos “que responden ás propias demandas dos veciños e veciñas e que foron aprobados por unanimidade nos respectivos Consellos Parroquiais”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, destacó que es la primera vez en quince años que se hace una inversión de este tipo en los caminos municipales de las parroquias. El edil señaló además que “o 70% dos proxectos que se van a executar foron realizados polos propios técnicos municipais, o que significa un gran aforro para as arcas do Concello”. Villar incidió también en los aspectos técnicos y de respeto ambiental del proyecto: "Non nos limitamos a botar unha nova capa de asfalto. Todas as actuacións aprobadas inclúen criterios de sostibilidade, como a modernización e ampliación das redes de augas pluviais e o uso de materiais de alta durabilidade. Con isto evitamos asolagamentos, garantimos unha maior resistencia fronte ao cambio climático e reducimos os custos de mantemento a longo prazo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  2. Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
  3. El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
  4. «Nunca he pensado que hay alguien a quien no puedo ganar»
  5. La policía vincula el «clan de los Charlines» con el «clan de los Balcanes» tras detener a 18 personas e intervenir 103 kilos de coca
  6. Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de vecinos
  7. Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
  8. Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

El BNG denuncia 108 días de demora en la licitación del bus urbano de Vigo

El BNG denuncia 108 días de demora en la licitación del bus urbano de Vigo

Los expertos coinciden: estas son las seis razas de perro que mejor se adaptan a mayores de 50 años

Los expertos coinciden: estas son las seis razas de perro que mejor se adaptan a mayores de 50 años

La oficina de turismo de Bueu abre sus puertas hasta el 19 de septiembre

La oficina de turismo de Bueu abre sus puertas hasta el 19 de septiembre

El Celta reanuda la marcha con nueve caras nuevas y con el Fortuna como protagonista

El Celta reanuda la marcha con nueve caras nuevas y con el Fortuna como protagonista

Vigo intensifica la prealerta por sequía y Caballero pide un consumo «sensato» de agua ante el descenso de los embalses

Vigo intensifica la prealerta por sequía y Caballero pide un consumo «sensato» de agua ante el descenso de los embalses

Marín despide a 126 futuros oficiales antes de una graduación presidida por Felipe VI

Marín despide a 126 futuros oficiales antes de una graduación presidida por Felipe VI

No siempre es por falta de agua: esta es la razón por la que tus plantas tienen las puntas de las hojas marrones

No siempre es por falta de agua: esta es la razón por la que tus plantas tienen las puntas de las hojas marrones

La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas

La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas
Tracking Pixel Contents