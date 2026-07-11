Alarma en Chapela y la AP-9 por una quema de cartones de una vecina

Tremendo susto en la ría de Vigo. Una notable columna de humo en Chapela puso en alerta a los vecinos y conductores que circulaban por la AP-9 a ultima hora de la tarde de este sábado 11 de julio, quienes temían un incendio forestal a las puertas de varios núcleos de población.

El motivo fue la «quema de unos cartones» realizada por un vecina en el jardín de su finca. El olor a quemado y la columna resultante generaron un fuerte nerviosismo desde las 21.30 horas en el vecindario, provocando que varios residentes salieran de sus domicilios para conocer de primera mano el alcance del fuego.

Al lugar se desplazaron hasta cuatro patrullas de Policía Local de Redondela, Policía Nacional, Axentes Ambientais y Bomberos Forestales. Al llegar dieron parte al 112 Galicia de que no se enviaran más medios al lugar de los hechos al conocer la magnitud y motivos de la situación. El fuego, originado de forma intencionada y «controlada», adquirió mayor impresión debido a la abundante presencia de vegetación en esta zona.

Con Almería como recuerdo

Testigos reconocían que el trágico incendio de Los Gallardos en Almería ayudó a contribuir a la «psicosis» vivida, dando la voz de alerta tan pronto como fue posible a las autoridades competentes. A ello se sumaba el estado de los suelos, completamente secos tras la ausencia de precipitaciones de los últimos meses.

Finca y zona de vegetación de Río Frío donde se originó el fuego. / FdV

La escarpada orografía de Rio Frío, lugar de la parroquia redondelana donde tuvieron lugar los hechos, añadía una dificultad mayor en caso de que fuera necesaria la llegada de equipos de extinción.

Todo parece indicar que la bajada de las temperaturas y entrada de varios bancos de niebla en la tarde del sábado llevaron a la mujer a «confiarse» y proceder a la quema de estos residuos, que al estar húmedos generaron un olor aún más fuerte. En cualquier caso, las quemas de este tipo están prohibidas en toda Galicia durante esta época del año.

Esta situación le fue comunicada por parte de los agentes de la Policía Local, quienes a las 22.20 horas dieron por finalizado el "operativo" de emergencia. Según la Ley de Montes, las infracciones leves relacionadas con las quemas y desbroces pueden alcanzar los 1.000 euros de multa en primera instancia.