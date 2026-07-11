Más de 90 familias impulsan en Redondela una nueva escuela de baloncesto

Redondela estrena un nuevo proyecto deportivo. Un grupo de familias, entrenadores y personas vinculadas al baloncesto ha puesto en marcha la Escola de Baloncesto Illa de San Simón, una entidad sin ánimo de lucro que nace con el propósito de ofrecer una alternativa para la práctica de este deporte en el municipio.

La iniciativa, gestada después de varias semanas de reuniones y trabajo, apuesta por un modelo basado en la transparencia, la participación de las familias, la corresponsabilidad y la mejora continua. Sus promotores explican que el objetivo inicial era mantener unido el baloncesto local, pero las diferencias sobre la forma de gestionar una entidad deportiva acabaron propiciando la creación de un proyecto propio.

La nueva escuela pretende situar a los niños y niñas en el centro de las decisiones. Además de una preparación deportiva de calidad, sus responsables defienden una formación en valores que contribuya al desarrollo personal de los jugadores. Esa vocación educativa explica, señalan, la elección de la palabra «escola» frente a la denominación tradicional de club.

La respuesta de las familias ha superado las previsiones iniciales. En menos de una semana se contabilizaron 92 preinscripciones, suficientes para dejar prácticamente configurados varios equipos en distintas categorías. La primera reunión informativa, celebrada en las instalaciones de la asociación vecinal y cultural A Miñoteira, en Ventosela, reunió a cerca de 90 personas, tanto de manera presencial como a través de internet.

Aunque el plazo inicial de inscripción concluye el 13 de julio, la entidad mantendrá abierta la posibilidad de incorporarse más adelante. El proyecto dispone ya de entrenadores suficientes para atender las categorías previstas. Los técnicos participaron también en la creación de la escuela y algunos de ellos han aceptado aplazar inicialmente su remuneración hasta que la entidad alcance una mayor estabilidad económica.

La dirección deportiva quedará en manos de una persona con más de veinte años de experiencia en el baloncesto provincial y trayectoria previa en Redondela. Según los promotores, su incorporación responde a la confianza en el modelo integral planteado y en las familias que encabezan la iniciativa.

Un espacio provisional para comenzar

La principal dificultad se encuentra ahora en las instalaciones. La escuela dispone de un espacio provisional que permitirá iniciar los entrenamientos, pero considera que su capacidad resulta insuficiente ante el volumen de inscripciones registrado.

Por este motivo, sus responsables reclaman la colaboración del Concello de Redondela para encontrar una instalación deportiva adecuada. La entidad sostiene que un proyecto que ha reunido en pocos días un número de jugadores equivalente a más de la mitad de las fichas del baloncesto local durante la pasada temporada necesita un recinto digno y adaptado a sus dimensiones.

La Escola de Baloncesto Illa de San Simón estará abierta no solo a las familias de los deportistas, sino también a quienes deseen participar como socios, voluntarios o patrocinadores.

El nombre y la imagen de la entidad están estrechamente ligados a Redondela. La denominación alude a la isla de San Simón, mientras que el escudo y las equipaciones incorporan referencias a la ría, el puente de Rande, la letra «R» y las vieiras de la bandera municipal. El amarillo será el color predominante de la camiseta, combinado con ondas azules como homenaje a la tradición marinera del municipio.

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Los impulsores del proyecto aseguran que mantienen su disposición al diálogo y expresan su deseo de que el baloncesto redondelano se desarrolle en un clima de colaboración, con un modelo participativo y centrado en la formación y el bienestar de los menores.