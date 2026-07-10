Música
Tonhito de Poi actúa hoy en las Festas de San Benito de Vilar de Infesta
Los actos arrancan hoy con la retransmisión del partido España-Bélgica con una sardiñada y churrasco
La parroquia de Vilar de Infesta celebra este fin de semana las Festas de San Benito con un amplio programa repleto de música, tradición, gastronomía y actividades lúdicas para todas las edades.
Los actos arrancan hoy viernes a las 21.00 horas con la retransmisión del partido España-Bélgica del Mundial en una pantalla gigante con sardiñada y churrasco de cerdo. Tras el encuentro, a las 22.30 horas subirá al escenario Tonhito de Poi, exmiembro de la banda Heredeiros da Crus, al que seguirán las actuaciones de Tony Delgado Trío, Os Ásperos, DJ Jesús del Campo y DJ Anhell, en una noche que se prolongará hasta altas horas.
Mañana, el día grande, a las 12.30 será la misa solemne seguida de procesión, acompañada por lla Banda de Música de Redondela. Por la tarde actuará el Mago Paco y los grupos de baile Falcatruada y Bambalina y las actuaciones de los grupos de gaitas Aluarado y Airiño de San Simón y las pandereteiras de Follas Verdes.
La jornada culminará por la noche con una gran verbena a cargo del grupo La Nave y la Discoteca Nexus.
Las fiestas se despedirán el domingo con la misa solemne, seguida de procesión acompañada por la Charanga SDK y una sesión vermú que pondrá el broche final a tres intensas jornadas de celebración.
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