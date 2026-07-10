Adif retira los polémicos bloques de hormigón del puente de A Portela en Redondela

El Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) ya ha retirado los polémicos bloques de hormigón del puente sobre las vías de A Portela, una exigencia de los vecinos de este barrio de la parroquia de Cedeira y que solicitó el Concello para mejorar la circulación de vehículos y peatones. Este cambio en el proyecto ha permitido ampliar el paso superior del camiño A Portela hasta los seis metros de anchura, permitiendo ahora que se puedan cruzar dos vehículos en este punto.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, mostró su satisfacción por este logro. «Conseguimos que Adif atendese as demandas dos veciños e veciñas», y recalcó que este cambio estrutural «supón un acto de xustiza para o barrio». «A modificación do proxecto garante que a veciñanza da Portela teña un paso que realmente cumpre coas súas necesidades do día a día e que os veciños merecen, logo de soportar durante meses unhas obras que lles causaron moitas molestias», indicó la regidora.

Los vecinos con la alcaldesa Digna Rivas el mes pasado con las barreras de hormigón. / FdV

El proyecto inicial de Adif contemplaba un ancho de calzada de solo cuatro metros protegido por barreras de hormigón. Tras estudiar la petición municipal el equipo técnico de Adif determinó que era viable reubicar los elementos en la calzada, pese a estar ya la obra avanzada. Para lograrlo, decidieron sustituir los bloques de hormigón por una valla metálica más estrecha, lo que permite ganar dos metros a la calzada.

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Con este cambio, el paso superior amplía su sección hasta los seis metros, con una calzada compartida para tráfico rodado y peatones, sin aceras elevadas. El resultado se adapta al diseño del camino antes y después del puente.