Redondela programa tres rutas guiadas gratuitas durante el fin de semana

Redondela ofrece este fin de semana tres propuestas de sus Roteiros Ambientais e Culturais organizados por las concejalías de Turismo y de Infraestruturas e Sostibilidade. Las salidas que combinan senderismo fluvial, divulgación costera y un itinerario por la prehistoria.

La primera será el sábado a las 10.00 horas con la ruta ambiental «A ribeira do río Pexegueiro», un recorrido de 4 kilómetros por este cauce fluvial con salida desde la Piscina Municipal.

La segunda actividad, también el sábado, será el paseo nocturno «A Punta de Cesantes» con salida a las 21.00 horas desde la playa de A Punta.

Por último, el domingo, a las 10.00 horas, partirá la ruta «A prehistoria e o ambiente do Monte Penide», un recorrido de 6,5 kilómetros por el yacimiento arqueológico con salida desde la Mámoa do Rei.

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Todas las salidas son gratuitas pero cuentan con un aforo máximo, por lo que hay que reservar plaza previamente en el teléfono 986 401713 o a través del correo electrónico turismo@redondela.gal.