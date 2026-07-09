Senderismo
Redondela programa tres rutas guiadas gratuitas durante el fin de semana
El sábado por la mañana se realizará una por el río Pexegueiro y por la noche por la playa de A Punta
El domingo se recorrerá el parque arqueológico de Monte Penide
Redondela ofrece este fin de semana tres propuestas de sus Roteiros Ambientais e Culturais organizados por las concejalías de Turismo y de Infraestruturas e Sostibilidade. Las salidas que combinan senderismo fluvial, divulgación costera y un itinerario por la prehistoria.
La primera será el sábado a las 10.00 horas con la ruta ambiental «A ribeira do río Pexegueiro», un recorrido de 4 kilómetros por este cauce fluvial con salida desde la Piscina Municipal.
La segunda actividad, también el sábado, será el paseo nocturno «A Punta de Cesantes» con salida a las 21.00 horas desde la playa de A Punta.
Por último, el domingo, a las 10.00 horas, partirá la ruta «A prehistoria e o ambiente do Monte Penide», un recorrido de 6,5 kilómetros por el yacimiento arqueológico con salida desde la Mámoa do Rei.
Todas las salidas son gratuitas pero cuentan con un aforo máximo, por lo que hay que reservar plaza previamente en el teléfono 986 401713 o a través del correo electrónico turismo@redondela.gal.
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