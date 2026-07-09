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Los italianos Talco descargan el viernes su ska y punk en Arcade

El cartel del festival también incluye al grupo folk De Ninghures y 9Louro

Los conciertos serán en la explanada del puerto

El grupo italiano Talco, durante un concierto.

El grupo italiano Talco, durante un concierto. / ABEL ALONSO / EFE

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior ultima los preparativos para su cita musical más importante del verano, un festival de música gratuito que se celebra este viernes desde las 20.30 horas en la explanada portuaria de Arcade. El cartel lo encabeza el grupo italiano Talco, en una noche de conciertos que también ofrecerá a De Ninghures, 9Louro y Duendeneta.

A programación arrancará con la actuación de Duendeneta, que será a encargada de abrir la jornada y crear ambiente desde primera hora. A las 21.30 horas será el turno del grupo folk De Ninghures, una banda que se caracteriza por fusionar la música de raíz gallega con ritmos ibéricos, latinoamericanos y magrebíes. Tras ellos llegarán Talco, que subirá al escenario para descargará su contundente ska y punk a partir de las 23.00 horas. La noche rematará con la actuación del rapero 9Louro, prevista para las 00.30 horas.

El gobierno local anima a vecinos y visitantes a acercarse hasta el Peirao de Arcade para disfrutar de un festival pensado para todos los públicos, «unha cita interxeneracional na que a música volverá converterse no eixo central dunha noite de convivencia, lecer e dinamización do espazo público», indica el alcalde, Manu Lourenzo.

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El dirigente municipal quiere que la zona portuaria de Arcade «sexa un punto de encontro para a veciñanza e para todas as persoas que nos visiten nunha noite que combina música, ambiente e un escenario excepcional baixo as premisas da xestión sostible dos residuos, da inclusión, da diversidade e da tolerancia cero antes as conductas sexistas e violentas».

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